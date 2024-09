Kupferkabel in Hofstetten gestohlen

Im Landkreis Landsberg waren wieder Kupferdiebe am Werk. Wie die Dießener Polizei berichtet, sind in der Nacht auf Mittwoch von einem Firmengelände in Hofstetten Kupferkabeln gestohlen worden. Der Wert der Beute wird auf rund 16.000 Euro beziffert. Zeugen oder Anwohner, welche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 08807/92110 bei der Polizeiinspektion Dießen zu melden. (AZ)