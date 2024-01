Musikverein Hofstetten-Hagenheim spielt buntes Neujahrskonzert

Die Musikerinnen und Musiker überzeugen in der Mehrzweckhalle mit einer musikalischen Mischung aus modernen und traditionelleren Stücken.

Für den Musikverein Hofstetten-Hagenheim hat das Jahr traditionell mit dem Neujahreskonzert begonnen. In der gut besetzten Mehrzweckhalle präsentierten 35 Musikerinnen und Musiker unter der Leitung der Dirigentin Theresa Sedlmeier ihren Zuhörern ein abwechslungsreiches Programm.

Musikverein präsentiert moderne Medleys und traditionellere Stücke

Die fulminante Eröffnung gelang mit dem Stück „Per aspera ad astra“ von Ernst Urbach. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Michael Mösl übernahmen die Moderatoren Karina Pichlmeyr und Christoph Schöpf das Mikrofon. Mit Informationen über Komponisten und Hintergründen zur Entstehung der Lieder, sowie einigen Einblicken in die zurückliegende Probearbeit, führten die jungen Musiker durch das Programm. Es folgte „La Storia“ von Jacob de Haan, das durch wohlklingende Motive und Melodien das Publikum überzeugte, bevor die Zuhörer mit dem Medley „Moana“ von Jay Bocook in die Südsee mitgenommen wurden. Im Anschluss zeigten mehrere Solisten aus verschiedenen Registern ihr Können im Werk „s´Zündhölzi“ vom Schweizer Mani Matterer und ernteten dafür viel Beifall. Der Sirtaki „Zorba the Greek“ begann in einem gemütlichen Tempo, wurde jedoch zu einem sehr flotten Tanz, in dem vor allem die Holzbläser exakte Fingerfertigkeiten nachweisen mussten.

Einige Mitglieder des Musikvereins Hofstetten-Hagenheim wurden beim Neujahrkonzert für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Foto: Elisabeth Schiegg

Nach der Pause eröffnete die Kapelle den zweiten Teil mit dem Marsch „Domi Adventus“ von Alexander Pfluger. Es folgte mit „Oregon“ eine Rundreise mit dem Zug. Nun erklang die „Heublumen-Polka“, die von Kurt Gäble für die Schönegger Almmusikanten arrangiert wurde und der Zuhörer war wieder in Oberbayern angekommen. Mit dem Studentenwalzer „Estudiantina“ von Emil Waldteufel, ging es für das Publikum aber noch mal mit den Musikern nach Spanien.

Den krönenden Abschluss fand der Abend mit dem „Marsch Konfetti“ von Xaver Lechler, einem Potpourri aus über 20 Märschen. Als die letzten Töne verklungen waren, erfüllte kräftiger Applaus die Halle, sodass es sich die Musiker nicht nehmen ließen, zwei Zugaben zu präsentieren. Nicole Arnold vom Bezirks Lech-Ammersee überreichte zudem die Musikerleistungsabzeichen an den Nachwuchs und ehrte aktive Musiker für 15- und 25-jähriges Musizieren. Im Anschluss wurden noch Ehrungen für 10, 20 und 30 Jahre aktive Mitgliedschaft verteilt. (AZ)