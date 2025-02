Neue Bewässerung für die Tennisplätze

Erste Vorsitzende Karin Engerling eröffnete die Mitgliederversammlung 2025 des FC Hofstetten und begrüßte alle anwesenden Sportler und Sportlerinnen herzlich im neuen Jahr und bedankte sich für das zahlreiche Erscheinen. Ihr Bericht enthielt einen Rückblick auf die im vergangenen Jahr sehr erfolgreichen Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen und weiteren Aktivitäten des FC Hofstetten.

Der Kassenbericht zeichnete daraufhin einen detaillierten Überblick über die finanzielle Entwicklung im letzten Jahr und erläuterte die Einnahmen und Ausgaben des Vereins. Dadurch erhielten die Mitglieder Einblick in eine ausgewogene Vereinsführung sowie dem soliden Wirtschaften aller Abteilungen und konnten der Vorstandschaft einstimmig die Entlastung erteilen. Die seit geraumer Zeit immer weiter gestiegenen Beiträge an die Sportverbände sowie die Mehrausgaben im Sportbetrieb erforderten die Anpassung der seit 2013 stabil gehaltenen Mitgliedsbeiträge. Um weiterhin in wichtige Projekte investieren und den Sportbetrieb erhalten zu können, schlug die Vorstandschaft ein einfacheres Beitragssystem sowie eine moderate Erhöhung auf das Niveau benachbarter und vergleichbarer Vereine vor. Die Mitglieder stimmten dem nach ausführlicher Diskussion einstimmig zu, um die finanzielle Stabilität des Vereins zu gewährleisten und weiterhin ein qualitativ hochwertiges Sportangebot bieten zu können. Weiter wurde die dringend notwendige Sanierung des Fußballplatzes beschlossen, um die Spielbedingungen zu verbessern und um Verletzungen zu vermeiden. Weitere Finanzmittel sind für den Bau einer Zisterne auf dem Gelände des Tennisplatzes freigegeben worden. Sie soll dazu beitragen, den hohen Verbrauch an kostbarem Trinkwasser zu senken und eine möglichst ressourcenschonende Bewässerung der Anlage gewährleisten.

Die Ehrung langjähriger Vereinsmitglieder beendete den Abend. Sie nahmen aus den Händen der Vorsitzenden und ihrem Stellvertreter Werner Hipp Urkunden und neue Ehrenabzeichen entgegen.

