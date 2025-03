Planung für künftiges Ärztehaus in Hofstetten vorgestellt

Dass der alte Pfarrhof in der Ammerseestraße in Hofstetten saniert werden soll, steht schon länger fest. Damit möchte die Gemeinde sicherstellen, dass die hausärztliche Versorgung auch langfristig gewährleistet ist. Im Gemeinderat wurde nun die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung vorgestellt und beschlossen. Weitere Themen waren die Ausstattung der Feuerwehren und die Beleuchtung in der Turnhalle.

