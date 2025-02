Schützenball Hofstetten 2025

Der traditionelle Schützenball der Bergschützen Hofstetten bildete den festlichen Rahmen für die Proklamation der neuen Schützenkönige. Nach der ersten Tanzrunde begrüßte Vorstand Anton Echter alle Anwesenden, Bürgermeisterin Ulrike Högenauer, die anwesenden Gemeinderäte, alle anwesenden Vorstandskollegen und die noch amtierenden Schützenkönige Klaus Herdlitschka und Elisabeth Schiegg.

Nach einer weiteren Tanzrunde nahm 1. Vorstand Anton Echter gemeinsam mit Sportleiter Lukas Pichlmeyr und Jugendleiterin Karina Pichlmeyr die Ehrungen vor. In der Jugendklasse konnte sich Luis Dickert mit der Pistole und einem 34,6 Teiler den Titel des Schützenkönigs sichern. Die Wurstkette und damit den zweiten Platz gewann Giulia Böttcher mit einen 51,2 Teiler. Leo Stüber wurde mit einem 55,2 Teiler Brezenkönig. Viele gute Teiler wurden auch dieses Jahr wieder in der Schützenklasse geschossen. Schützenkönig wurde Lena Bosch mit einem 5,0 Teiler. Den zweiten Platz erreichte Hannes Hipp mit einen 26,6 Teiler, gefolgt von Patrick Echter, der die Brezenkette mit einen 35,9 Teiler gewann. Den anschließenden Königswalzer sowie den restlichen Abend gestaltete die Band CAIPIRINHA und sorgte so für sehr gute Unterhaltung mit Tanzmusik.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.