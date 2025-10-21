Trachtenverein Hofstetten ehrt Mitglieder

Am Kirchweihsamstag hielt der Trachtenverein D`Windachtaler Hofstetten nach der Vereinsmesse in der Pfarrkirche Hofstetten seinen traditionellen Vereinsabend im Landhotel Hipp ab. Schöffeldings kleine Blasmusik hieß die Gäste mit einem flotten Musikstück willkommen. Die anschließenden Auftritte der Zwergerlgruppe und Trachtenjugend sowie der Aktiven Plattlgruppe wurden mit viel Beifall belohnt.

Den Höhepunkt des Abends bildeten die Ehrungen langjähriger Mitglieder durch 1. Vorsitzenden Christian Blank. So konnte Ehrenmitglied Simon Bauer für stolze 70 Jahre Vereinstreue und seinen Einsatz für die Trachtensache ausgezeichnet werden. Er fungierte unter anderem beachtliche 21 Jahre als Fähnrich. Seit 40 Jahren engagieren sich Inge und Florian Sanktjohanser im Trachtenverein und auf 25 Jahre Mitgliedschaft können Vanessa Echter, Nicolas Zidek, Dominik Steger, Bianca Welzmiller, Markus Fürsicht und Martin Klas zurückblicken. 1. Vorstand Christian Blank würdigte ihre Verdienste und 1. Kassier Andreas Pfetterle überreichte jedem ein Ansteckzeichen.

Auch eine Verabschiedung aus der Vorstandschaft stand auf dem Programm. Nach 12 Jahren als Abteilungsleiter der Goaßlgruppe und 2 Jahren als 2. Vorstand legte Matthias Klöpfer im Herbst 2024 seine Ämter nieder. Trotzdem bleibt er dem Verein als Musikant und Goaßlschnalzer erhalten, wofür ihm Christian Blank sehr dankte. Nach dem offiziellen Teil spielte die Blaskapelle noch zum Kirchweihtanz auf.

