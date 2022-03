Hofstetten

vor 18 Min.

Warum es in Hofstetten Ortsschilder Marke Eigenbau gibt

Am Ortseingang von Hofstetten begrüßt die Autofahrer ein selbst gefertigtes Schild. Wie in einigen anderen Gemeinden im Landkreis auch, wurden in Hofstetten mehrere Ortseingangsschilder gestohlen.

Plus Mitte Januar werden im Landkreis Landsberg zahlreiche Ortsschilder gestohlen. In Hofstetten fertigen Bürger daraufhin eigene Schilder an, die jetzt am Eingang des Dorfes zu sehen sind.

Von Thomas Wunder

Am Ortseingang von Hofstetten begrüßt die Autofahrer derzeit ein selbst gemachtes Ortsschild. Wer das Schild angefertigt hat, ist ebenso wenig bekannt, wie die Person, die Mitte Januar gleich mehrere Ortsschilder in der Lechraingemeinde gestohlen hat. Und Hofstetten ist nicht der einzige Ort, in dem Ortsschilder entwendet wurden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen