Hofstetten

Wenn der Schweizer Hofstettener auf seinen Namensvetter vom Lechrain trifft

Plus Nach 14 Jahren feiern Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wieder in der Nähe des Ammersees eine Gemeinsamkeit.

Von Dagmar Kübler Artikel anhören Shape

Es gibt Ortsnamen, die so häufig sind, dass es sie in Deutschland gleich mehrfach gibt. Hausen ist so ein Name. Was jedoch nicht bedeutet, dass diese Orte mehr miteinander zu tun hätten als mit anderslautenden. Nicht so bei Hofstetten. Hofstetten gibt es viele in Deutschland, so bei Landsberg, Eichstätt, Roth, Hilpoltstein, Königsberg, Gemünden, Miltenberg und im Schwarzwald. Sogar in der Schweiz bei Basel und in Österreich bei Grünau gibt es Orte namens Hofstetten. Und: Die Hofstettener fühlen sich als eine Familie, besuchen sich alle zwei Jahre jeweils in einem anderen Hofstetten und feiern miteinander – und das seit 1983. Heuer findet das 19. Hofstettentreffen in Hofstetten bei Landsberg statt. Karin Engerling, Erster Vorstand des FC Hofstetten, berichtete der LT-Redaktion, wie alles begann, welches Programm die Gäste heuer erwartet und was es mit dem „Hofi“ auf sich hat.

Im Jahr 1977 war der damalige Soldat Wolfgang Pfetterle aus Hofstetten bei Landsberg in der Lechrainkaserne stationiert. Als Bernhard Neumaier aus Hofstetten im Schwarzwald nach seiner Grundausbildung ebenfalls in die Lechrainkaserne versetzt wurde, nahm der Feldwebel der Kompanie an, die beiden kämen aus demselben Ort und müssten sich kennen. Dass das nicht so war, klärte sich im Gespräch auf. Zwischen Pfetterle und Neumaier entwickelte sich damals eine Freundschaft, und da beide in ihren heimatlichen Trachtenvereinen aktiv waren, auch bald eine Verbindung der beiden Orte mit Besuchen und Gegenbesuchen. Josef Probst, damals Vorstand des Burschenvereins, knüpfte Kontakte zu weiteren Hofstetten, und so fand 1983 anlässlich der 900-Jahr-Feier das erste Hofstettentreffen in Hofstetten bei Landsberg statt.

