Streit auf einer Beachparty in Hohenfurch eskaliert

Auf einer Party in Hohenfurch kommt es in der Nacht auf Sonntag zu einem Streit zwischen einem Mann und einer Frau. Die Situation endet in mehreren Anzeigen.

Nach einem Streit auf einer Party in Hohenfurch, haben drei Männer das Auto eines Mannes beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, keimte um kurz nach Mitternacht zwischen zwei Gästen der Beachparty in Hohenfurch ein länger zurückliegender Streit erneut auf und eskalierte. Dabei schlug eine 22-jährige Frau einem 19-jährigen Gast mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht. Der junge Mann ließ sich das nicht gefallen und schlug der jungen Frau ebenfalls mit der flachen Hand ins Gesicht. Freunde der Frau demolieren Auto des Mannes in Hohenfurch Verletzt wurde dabei jedoch niemand. Anschließend verließ der 19-jährige Mann die Party und setzte sich in sein Auto. Wenig später tauchten drei Freunde der jungen Frau auf, traten mehrfach gegen das geparkte Fahrzeug des 19-Jährigen und rissen zudem noch das Kennzeichen ab. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Daraufhin flüchtete der Mann zur Polizei und erstattete Anzeige. Ihn und die 22-jährige Frau erwartet nun jeweils ein Verfahren wegen Körperverletzung. Gegen die Freunde der Frau wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. (AZ)

