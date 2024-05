Unbekannte brechen in Hohenfurch in Autohaus und Bäckerei ein

Gleich an zwei Orten wird in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Hohenfurch eingebrochen. Die Unbekannten verursachen Sachschäden und stehlen Bargeld.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in Hohenfurch in zwei Geschäften eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde in einem Autohaus in der Wettersteinstraße um 1.20 Uhr die Alarmanlage ausgelöst. Unbekannte Täter hatten eine Scheibe zum Verkaufsraum aufgebrochen und waren so ins Innere gelangt. Durch den ausgelösten Alarm wurden sie anscheinend von einer weiteren Tathandlung abgehalten, so die Polizei, und sie verließen den Verkaufsraum wieder, ohne etwas zu entwenden. Der Schaden am Fenster beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Ebenfalls eingebrochen wurde in eine Bäckereifiliale Ihle, die sich im Gebäude des REWE in der Kreuzstraße befindet. Dort wurde der Einbruch bemerkt, als die ersten Mitarbeiter um kurz vor 04 Uhr am Laden eintrafen. Die Täter hatten ein Fenster aus dem Rahmen gehebelt und waren so ins Gebäude gelangt. Dort entwendeten sie einen dreistelligen Wechselgeldbetrag. Der Sachschaden beträgt hier etwa 1000 Euro.

Bei beiden Einbrüchen konnten Spuren gesichert werden, die jetzt ausgewertet werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Schongau melden. (AZ)