Unbekannte dringen in Bankfiliale in Hohenfurch ein

In Hohenfurch dringen Unbekannte in eine Bankfiliale ein. Beute machen sie offenbar nicht.

Unbekannte Täter sind am Sonntagabend in eine Bankfiliale im Rathaus in Hohenfurch eingedrungen. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Gestohlen wurde offensichtlich nichts. Vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei gelang den Einbrechern die Flucht.

Ohne Beute geflüchtet

Der oder die Täter verschafften sich über ein Fenster auf der Gebäuderückseite Zugang zum Haus. In den Räumlichkeiten wurde die Tür zum Tresorraum gewaltsam geöffnet. Aus unbekannten Gründen ließen der oder die Täter von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute noch vor dem Eintreffen der Polizei. (lt)

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm die ersten Ermittlungen. Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Kriminalpolizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640-0 um Hinweise.

