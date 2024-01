Zwei Männer aus Landsberg in Unfall bei Hohenfurch verwickelt

Auf schneeglatter Fahrbahn sind zwei Männer aus Landsberg in einen Verkehrsunfall zwischen Schongau und Hohenfurch verwickelt. Es entsteht ein Sachschaden.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstag um 15 Uhr gekommen. Laut Polizei fuhr ein Landsberger mit seinem Auto auf der Augsburger Straße von Schongau in Richtung Hohenfurch. Aufgrund von Straßenglätte kam er nach rechts auf den Fahrradweg ab und kollidierte dort mit einem Straßenleitpfosten. Durch Schneeverwehungen und den Verkehrsunfall bildete sich ein kleinerer Stau und die dadurch verengte Fahrbahn war nur noch mit geringer Geschwindigkeit befahrbar.

Ein ebenfalls in Richtung Hohenfurch fahrender 18-jähriger Landsberger erkannte laut Polizei die Unfallstelle zu spät und musste daher stark bremsen. Aufgrund der Schneeglätte kam er ins Rutschen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Er prallte mir der linken Fahrzeugfront in das zuvor verunfallte Auto. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 8000 Euro. Die Verkehrsregelung während der Unfallaufnahme wurde durch die Feuerwehr Schongau übernommen, so die Polizei. (AZ)

