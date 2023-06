Motorradfahrer aus dem Kreis Landsberg stürzt in Wassergraben

Ein Motorradfahrer aus dem südlichen Landkreis Landsberg will einen Sturz verhindern und landet im Wassergraben. Er wird ins Krankenhaus Weilheim gebracht.

Ein 31-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Landsberg fuhr mit seinem Motorrad am Samstag gegen 21 Uhr die Forster Straße in Hohenpeißenberg in Richtung Peißenberg. Aufgrund eines Fahrfehlers geriet er ohne Fremdbeteiligung nach rechts aufs Bankett. Um nicht zu stürzen, fuhr er weiter geradeaus über eine Böschung auf eine Wiese. Dort befand sich allerdings ein Wassergraben und so kam er letztlich doch zu Sturz.

Fahrer aus Kreis Landsberg wird über Lenker des Motorrads geschleudert

Er wurde über den Lenker geschleudert und landete in der Wiese. Beim Sturz erlitt er leichte Verletzungen am Knöchel, Rücken und den Rippen. Der Mann wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Weilheim gebracht. Obwohl das Motorrad nicht mehr fahrfähig war, entstand laut Polizei Schongau nur ein geringer Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. (AZ)