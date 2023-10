Schüsse im Wald: Jugendliche hantieren mit Softairwaffe

Die Polizei Schongau trifft nachts in Hohenpeißenberg auf zwei Jugendliche mit Feuerwerkskörpern und einer Druckluftwaffe.

Am Sonntagmorgen, 1. Oktober, gegen 2.45 Uhr wurden über den Polizei-Notruf mehrere Schüsse aus dem Bereich der Kläranlage in Hohenpeißenberg, Landkreis Weilheim-Schongau, gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei konnten zwei schwarz gekleidete Jugendliche nahe einem Waldstück erkannt werden, welche mit einem Softairgewehr auf Schilder schossen und eine große Zahl an Böllern zündeten.

Die beiden 17- und 18-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz sowie des Sprengstoffgesetzes. Das Softairgewehr sowie die übrigen Böller wurden sichergestellt und der Minderjährige an die Eltern übergeben. (AZ)

