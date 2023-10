Das traditionelle Krauthobeln bei Regens Wagner lockt viele Besucher an

Plus Alljährlich pilgern Fans frischen Gemüses zur Magnusheim-Landwirtschaft nach Holzhausen.

Wenn der Chef zum Grillmeister wird und seine Stellvertreterin zur Eier- und Käseverkäuferin und Kinder mit altersgerechten Fahrzeugen für Futternachschub vom Heuspielplatz im Jungviehstall sorgen dürfen, dann ist Hoffest zum Erntedank bei Regens Wagner in Holzhausen.

Das Wetter spielte mit und zog besonders viele Gäste an. Der Rummel auf dem Bioland-Magnushof und bei der Bioland-Gärtnerei der Einrichtung war dementsprechend besonders groß. Lagergemüse wie Karotten, Sellerieknollen, Krautköpfe und weitere länger haltbare Gemüse für Frischvitamine im Winter konnten bei der Gärtnerei in Großgebinden erworben werden. Seit vielen Jahren Tradition ist die Krauthobelaktion. Dank einer großen Maschinerie und eingespieltem Personal werden die Riesenköpfe schnell geschreddert. Die Möglichkeit, fertig geschnittenes Kraut für die weitere Verarbeitung mit nach Hause nehmen zu können, nutzten auch heuer wieder viele Besucher und Besucherinnen.