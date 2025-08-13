Badeentenrennen in Holzhausen – ein Fest für die ganze Familie

Die Wetteraussichten waren nicht die besten für das diesjährige Badeentenrennen in Holzhausen am Sonntag, dem 03.08.2025. „Wir ziehen's durch und trotzen dem Wetter“ verkündete die Vorstandschaft des Freizeitvereins Holzhausen e. V. Mit Unterstützung von Regens Wagner und vielen freiwilligen Helfern konnte ein optimaler Veranstaltungsort errichtet werden, der jedem Wetter standhält und das über den Landkreis hinaus beliebte Badeentenrennen konnte wie geplant stattfinden.

Der große Andrang blieb in diesem Jahr aus, jedoch konnte sich die Besucheranzahl trotz Regenwetter sehen lassen. Alle Badeenten waren im Nu ausverkauft. Auch die riesen Auswahl an leckeren Kuchenspenden fanden regen Zuspruch. Kulinarisch wurden die Gäste mit hausgemachten Speisen wie Entenbrust, Schaschlik oder Kässpatzen versorgt. Dazu gab es eine Auswahl an verschiedenen Biersorten von der hiesigen Brauerei. Die Kinder konnten sich von Claudia Palm mit einem tollen Henna Tattoo schminken lassen und musikalisch untermalt wurde die Veranstaltung wieder von der Musikkapelle Holzhausen. Diese begleitete die Gäste und die mit Badeenten gefüllte Ladefläche einer roten Ape bis zum Rennstart an den Dorfweiher. Pünktlich zum Rennbeginn ließ sich die Sonne blicken und geleitete die Badeenten an der ein oder anderen Stromschnelle vorbei, den Dorfbach hinab bis hin zum Ziel.

Die Siegerehrung übernahm der 1. Vorstand Robert Schuster und der 1. Bürgermeister Günter Först. Die Startnummer 602 brachte Tobias Böck aus Holzhausen Glück, denn seine Ente schwamm als Erste über die Ziellinie. Auf den weiteren Plätzen folgte Thomas Trautwein aus Holzhausen und Andrea Kuhn aus Waal. Sie bekamen einen Geldbetrag überreicht. Bei der Kinderwertung gewann die Startnummer 350 und gehörte Leni aus Landsberg. Die weiteren Plätze erreichen Selina aus Buchloe und Amelie aus Holzhausen. Sie erhielten Sachgutscheine. Der beliebte Sonderpreis, gestiftet von der Metzgerei Kuhn in Waal ging an Celina Schwarz aus Holzhausen.

