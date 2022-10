Holzhausen

16:06 Uhr

Das Krauthobelfest hat Tradition bei Regens Wagner Holzhausen

Plus Nach zwei Jahren Pause findet wieder das Krauthobelfest bei Regens Wagner in Holzhausen statt. Wie die Gäste nach traditionellem Rezept Sauerkraut herstellen.

Von Oliver Wolff Artikel anhören Shape

Schon am frühen Freitagnachmittag geht in Holzhausen das Weißkraut aus, so viel Betrieb war schon lange nicht mehr beim traditionellen Krauthobelfest bei Regens Wagner. Viele Kundinnen und Kunden sind seit dem Vormittag nach Holzhausen gekommen, um ihre auf dem Magnushof gekauften Krautköpfe vor Ort hobeln zu lassen. Eimerweise und in Riesenschüsseln schleppen sie das geschnittene Gemüse zu ihren Autos. Wer sein Kraut nicht selber tragen kann, bekommt tatkräftige Unterstützung durch Regens-Wagner-Mitarbeiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen