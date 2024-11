Freizeitverein Holzhausen präsentiert beeindruckende Jahresbilanz

Viele Mitglieder hatten sich zur Jahresversammlung des Freizeitvereins Holzhausen eingefunden. Nach einem gemeinsamen Essen hielten Vorstand Robert Schuster und Schriftführerin Pamela Seitz mit Wort- und Bildbeiträgen Rückschau auf ein ereignisreiches Vereinsjahr.

Ein Besuchermagnet war auch in diesem Jahr das Badeentenrennen, das auf dem Dorfbach ausgetragen wurde. Zum Beachvolleyballturnier hatten sich 32 Mannschaften angemeldet, sodass ein zweites Spielfeld angelegt werden musste. Großen Anklang fand auch die Floßfahrt auf der Isar, die zum ersten Mal angeboten wurde. Ein weiterer Höhepunkt war eine viertägige Fahrt nach Südtirol. Trotz des nicht immer so tollen Wetters hatten die Teilnehmer großen Spaß an dieser Reise. Eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt auf Schloss Tüßling steht für Ende November auf dem Programm. Die bewährten Veranstaltungen, wie Darts, Schafkopf oder Kicker, sollen auch im nächsten Jahr wieder stattfinden. Ein Kinderfasching ist auch wieder geplant und im Sommer soll ein Männergrillkurs stattfinden.

Erfreut konnte Vorstand Robert Schuster berichten, dass für die Unterbringung von vereinseigenem Equipment eine Lösung gefunden wurde. Die Heimleitung von Regens-Wagner konnte dem Verein entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Diese wurden mit viel Eigenleistung, den Bedürfnissen entsprechend, ausgebaut. Der Gesamtleiter der Einrichtung, Matthias Albrecht, erklärte den Anwesenden, dass der Verein für den Lagerraum keine Miete bezahlen müsse. Stattdessen möchte er, dass Vereinsmitglieder die Mitarbeiter bei Veranstaltungen von Regens-Wagner unterstützen.

Verabschiedet wurde Siegrid Jahn von Vorstand Schuster. Sie hatte über viele Jahre die Einladungen des Vereins ausgetragen. Es wird nun jemand gesucht, der ihre Nachfolge übernimmt. Voll des Lobes über den Freizeitverein war auch Bürgermeister Günter Först. „Es ist toll, was ihr für die Dorfgemeinschaft leistet“, meinte er.

