„Kriminelles Helles“ und „Don Limone“: Dario Stieren braut außergewöhnliche Craft-Biere

Die Brauerei Holzhausen ist bekannt für ihr Landbier hell, Weißbier und Dunkles, die in der Brauereigaststätte und Biergarten ausgeschenkt werden. Weniger bekannt ist hingegen, dass der Pächter der Brauerei auch ein wechselndes Sortiment an Craft-Bieren braut. In der Serie „Handgemachtes aus der Region“ stellen wir Menschen aus dem Landkreis Landsberg und Umgebung vor, die besondere Dinge herstellen. Diesmal Dario Stieren, der in Holzhausen Craft-Bier herstellt.

Romi Löbhard Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Brauerei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Holzhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis