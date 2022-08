Holzhausen

Regens Wagner Holzhausen: Trotz Handicaps auf die Zugspitze

Plus Eine Tour mit buchstäblich Höhen und Tiefen: Norbert Hofmuth von Regens Wagner in Holzhausen besteigt mit fünf Beschäftigten mit Handicap Deutschlands höchsten Berg. Am Ende sind alle überglücklich.

Von Oliver Wolff

Selbst trainierte Wanderinnen und Wanderer machen eine solche Bergtour nicht einfach im Vorbeigehen. Norbert Hofmuth, Sicherheitsfachkraft bei Regens Wagner Holzhausen, ist mit fünf Beschäftigten der Magnus Werkstätten auf Zugspitz-Tour gegangen. Das Besondere daran: Die fünf haben eine geistige Behinderung. Ihrem Handicap zum Trotz konnten alle den Gipfel erklimmen, auch wenn bei zweien zwischendurch mal kurz die Puste ausgegangen ist. „Mit gutem Zureden haben wir es dann doch geschafft, und wir sind alle gemeinsam oben angekommen“, erzählt der 60-Jährige stolz.

