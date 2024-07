Rekordjahr bei Regens Wagner Holzhausen

Über die Rekordzahl von 25 erfolgreichen pädagogischen Abschlüssen im Schuljahr 2023/24 freuten sich die Gesamtleitungen von Regens Wagner Holzhausen und gratulierten den Absolventinnen und Absolventen mit Blumen bei einem Festakt auf dem Freizeitgelände.

Gesamtleiter Matthias Albrecht und die stellvertretende Gesamtleiterin Simone Carl konnten 3 Erzieherinnen, 5 Heilerziehungspflegehelferinnen und -helfern sowie 17 Heilerziehungspflegerinnen und -pflegern ihre Anerkennung aussprechen und sie herzlich zu dem Entschluss beglückwünschen, einen Beruf im sozialen Bereich gewählt zu haben. Zuvor richtete Ursula Rampp, die bei Regens Wagner Holzhausen für die Koordination von Ausbildung und Praktikum sowie für individuelle Laufbahnplanung zuständig ist, Worte des Danks und der Ermutigung an die Absolventinnen und Absolventen: „Ihr löst euch derzeit aus der Rolle der Auszubildenden. Traut euch, euch als Profi zu definieren, und geht fortan euren eigenen Weg! Herzlichen Dank für alles, was ihr in der Zeit eurer Ausbildung bei Regens Wagner Holzhausen in die Teams und in die Gruppen eingebracht habt.“

Blumen und ein herzliches Dankeschön gab es auch für die Mentorinnen und Mentoren, die gemäß Rampp durch ihren Einsatz „einen gewaltigen Teil zur Gewinnung von neuen Fachkräften“ beitragen.

Die Feierstunde klang bei kühlen Getränken in entspannter Atmosphäre aus. Doppelter Grund, mit (alkoholfreiem) Sekt anzustoßen: Der Großteil der Absolventinnen und Absolventen bleiben Regens Wagner Holzhausen als Mitarbeitende erhalten!