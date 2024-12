Stimmungsvoller Adventsmarkt bei Regens Wagner Holzhausen

Am Freitag und Samstag vor dem ersten Advent fanden sich bei Regens Wagner in Holzhausen zahlreiche Gäste zum Adventsmarkt ein, unter ihnen auch Bürgermeister Günter Först und Pfarrer Jean Kapena. Der Markt erwies sich einmal mehr als ein Ort der Begegnung, als gute Gelegenheit, Menschen zu treffen oder Wiedersehen zu feiern, zum Beispiel mit Mitarbeitenden im Ruhestand oder in Elternzeit; letztere schauten vielfach mit Baby vorbei.

Den einen lockt der Glühwein, die andere freut sich auf frisch gebackene Waffeln – fürs leibliche Wohl ist bestens gesorgt!

Sehr gern wurde das kulinarische Angebot in Anspruch genommen, das weithin einen verlockenden Duft verströmte. Es hielt neben Grillwürsten und Krautschupfnudeln mit Speck auch vegetarische Optionen bereit, erstmals eine Allgäuer Käsesuppe, die allseits hoch gelobt wurde. Ein großer Publikumsmagnet war das Zelt für Kaffee und hausgemachten Kuchen, wo man gemütlich sitzen konnte, auch wenn draußen die Temperaturen gegen Abend frostig wurden. Gegenüber, im Gewächshaus, drängten sich die Besucherinnen und Besucher vor den vielfältigen Angeboten des Kreativmarkts. In den Wohngruppen und Bereichen war fleißig gestrickt, genäht, gekocht und gebastelt worden. Ob Socken, Mützen, Puppenkleidung, Topflappen, Gestecke, Kirschkernkissen, Kerzen, Stofftaschen, Marmeladen, Liköre … die Auswahl war bunt und konnte jeden Geschmack bedienen.

Gleiches galt für die umfangreiche Verkaufsausstellung des Kunsthandwerkbereichs Metall der Magnus-Werkstätten. Hier dominierten die adventlichen und weihnachtlichen Motive wie Weihnachtsbäume, Engel und Rentiere, von denen am Samstagnachmittag einzelne bereits ausverkauft waren. Und so mancher Gast bummelte mit zufriedenem Gesicht und einem unter den Arm geklemmten Metall-Objekt über das Gelände. „Es ist so schön, dass Regens Wagner diesen Adventsmarkt veranstaltet!“, äußerte sich eine Besucherin anerkennend. „Dass da sehr viel Mühe und Arbeit dahintersteckt, ist offensichtlich. Aber es lohnt sich – sowohl für die Menschen mit Behinderung, die bei euch leben, als auch für die Menschen in der Region.“

