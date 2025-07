Hotel und Kulturpavillon im Papierbach-Viertel: Stadtrat nimmt Projektentwickler in die Pflicht

Statt eines Kulturbaus soll am Eingang zum Papierbach-Viertel – gegenüber dem Lady-Herkomer-Steg – ein Gebäude entstehen, in dem ein Hotel und separat ein Kulturpavillon sowie Wohnungen untergebracht sind. Die für dieses Baufeld maßgeblich veränderten Planungen wurden nun im Landsberger Stadtrat vorgestellt und dessen Mitglieder fassten einstimmig den Beschluss für einen entsprechenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Zuvor gab es noch Ergänzungen – und der Projektentwickler ehret+klein wurde in die Pflicht genommen. Am Tag danach fand ein Pressegespräch statt, bei dem unsere Redaktion mehr über den Zeitplan und die Nutzung des Supermarkts und der Gastronomie erfuhr.

In der Stadtratssitzung erinnerte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) zu Beginn an die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine auf die Baubranche. Unter anderem damit werden die doch erheblichen Änderungen in den Planungen begründet. Die vorgestellten Anpassungen wurden laut Baumgartl unter fachlicher Begleitung in Workshops mit den Stadträtinnen und Stadträten erarbeitet. Auch habe es unter anderem eine Informationsveranstaltung zum Thema Kultur gegeben, und die Bewohnerinnen und Bewohner des neuen Quartiers seien einbezogen worden. Anschließend gingen Projektleiter Marius Jung von ehret+klein sowie Architekt Prof. Dr. Rudolf Hierl näher auf den Entwurf ein.

Es bleibt mehr Platz für einen Ankunftspunkt gegenüber dem Herkomer-Steg

Zu sehen war dabei eine Visualisierung des nun L-förmigen Gebäudes im Baufeld B1. Im – von der Von-Kühlmann-Straße aus gesehen – hinteren Bereich ist Platz für ein Hotel mit 120 Zimmern. Im vorderen Bereich soll im Erdgeschoss ein Kulturpavillon (360 Quadratmeter) untergebracht sein. Darüber sind Wohnungen angedacht. Das komplette Dach des Gebäudes wird mit PV-Modulen belegt. Unter der Pergola-Dachkonstruktion mit Sheddach-Anmutung (in Anlehnung an die frühere Pflugfabrik) im Gebäudeteil Wohnen/Kultur ist eine Dachterrasse geplant.

Der neue Entwurf lässt nun deutlich mehr Platz für einen Ankunftspunkt gegenüber dem Lady-Herkomer-Steg, dem Europaplatz. Damit könne ein öffentlicher Raum geschaffen werden, „wo man sich gerne aufhält“, sagte Architekt Hierl. Da sich darunter keine Tiefgarage befinde, könnten große Bäume angepflanzt werden. Das Papierbach-Viertel bekomme so eine „eigenständige Mitte“, stellte Hierl in Aussicht. Wie Marius Jung ergänzte, sollen außerdem zum Lech ausgerichtete Sitzstufen zum Verweilen einladen.

Icon Vergrößern Die Visualisierung zeigt Hotel und Kulturpavillon vom späteren Gastronomiebetrieb aus. Foto: ehret + klein Icon Schließen Schließen Die Visualisierung zeigt Hotel und Kulturpavillon vom späteren Gastronomiebetrieb aus. Foto: ehret + klein

Der Kulturbedarf sei nach wie vor da, habe sich gegenüber dem Jahr 2016 allerdings verändert, sagte Projektentwickler Marius Jung. Aus dieser Zeit stammt der Bebauungsplan zur Neuentwicklung der ehemaligen Papierfabrik. Jung berief sich auf eine Analyse des Würzburger Kulturbüros Frankonzept. Er nannte vor diesem Hintergrund die Aula der Landsberger Mittelschule, die insbesondere an Wochenenden für Veranstaltungen genutzt werden könne, sowie den Neubau des Jugendzentrums an der Lechstraße, in dem ein Veranstaltungsraum für 400 Personen geplant sei.

Ohne eine Teilung zwischen Hotel und Kultur geht es nicht

Die angepassten Planungen hängen laut Jung aber auch mit „wirtschaftlichen Rahmenparametern“ zusammen, die sich verändert hätten. Es habe sich kein möglicher Hotelbetreiber bereit erklärt, auch den Kulturbetrieb zu übernehmen. Eine „Realteilung“ der beiden Bereiche sei deswegen wichtig, so Jung. Der Projektentwickler steht „persönlich voll dahinter“, dass nun eine Hochbaufinanzierung möglich ist und es damit in die Realisierung gehen kann. Oberbürgermeisterin Baumgartl sah die Chance erhöht, dass ein in der Stadt dringend benötigtes Hotel komme und gleichzeitig Kulturräume zur Verfügung gestellt werden. Laut Drittem Bürgermeister Felix Bredschneijder (SPD) könne man zwar von einem Kompromiss sprechen, allerdings fügte er an: „In erster Linie entsteht hier jetzt etwas anderes.“ Zum Teil sei es schwierig, anderen Leuten die Entwicklungen im Papierbach-Viertel zu erklären, „weil viele Dinge ehrlicherweise nicht eingetreten sind“.

Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne) forderte, dass die Planungen jetzt auch tatsächlich umgesetzt werden: „Wir sind oft auf den Boden der Realität zurückgeholt worden, was finanzierbar und realisierbar ist.“ Auf seinen Vorschlag hin wird im Bebauungsplan – gegenüber dem ersten Entwurf – „mehr Grün“ im Sinne der Klimaanpassung und der Stärkung der Aufenthaltsqualität festgesetzt. Jonas Pioch (SPD) sprach von einem Neuanfang und der „letzten Möglichkeit für vertrauensbildende Maßnahmen“. Er bemängelte, dass in den vergangenen Jahren ein Nachgeben immer zum Nachverhandeln genutzt worden sei. „Je länger ich es mir anschaue, desto mehr kann ich mich damit anfreunden“, sagte Christian Hettmer (CSU) zu dem Entwurf. Etwas skeptisch sieht er die Gebäudehöhe, die sich mit Dachaufbauten auf 20 Meter belaufe. Generell ist Hettmer aber „froh, wenn es weitergeht.“

Je sechs Hotelzimmer wird ein Stellplatz vorgesehen

Für Hans-Jürgen Schulmeister (Landsberger Mitte) ist der vorgestellte Entwurf „kein schlechter Kompromiss“. Allerdings befürchtet er, dass sich die einhergehende Reduzierung der Stellplätze negativ auswirken könnte. Laut Sitzungsunterlagen wurde die Tiefgarage auf ein Minimum reduziert und soll über 46 Stellplätze verfügen. Demnach wird ein Stellplatz pro Wohneinheit nachgewiesen, für die Hotelnutzung ein Stellplatz je sechs Zimmer. Für das Personal des Kulturpavillons sind zudem zwei Stellplätze anberaumt. Für Besucher des Kulturpavillons steht in der Tiefgarage des Baufelds B3 Parkraum zur Verfügung. Dort werde ein Überschuss von 50 Stellplätzen verzeichnet, deren Parkraum bewirtschaftet wird.

Wolfgang Wiesensee (Landsberger Mitte) ist es ein Anliegen, dass die Dachterrasse zu gewissen Zeiten öffentlich zugänglich ist und damit den Landsberger Bürgerinnen und Bürgern zugutekommt. Laut Rudolf Hierl ist dies aus architektonischer Sicht lösbar. Der Architekt stellte in der Sitzung auch die Änderungen für das Baufeld D (gegenüber dem Mutterturm) vor. Ein steiles Tonnendach soll die bisher nur aus Flachdächern bestehende Dachlandschaft beleben. Durch die Reduzierung der Kfz-Stellplätze in der dortigen Tiefgarage wird zudem der Wasserdurchfluss des Grundwassers verbessert.

Icon Vergrößern Am Tag nach der Stadtratssitzung informierten (von links) Detlef Däke (Quartiersbeirat), Professor Dr. Rudolf Hierl, Projektleiter Marius Jung, Katja Kaus (Referatsleiterin der Technischen Bauaufsicht der Stadt), Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und Stadtbaumeisterin Annegret Michler über die neuen Pläne für das Quartier „Urbanes Leben am Papierbach“ in Landsberg. Foto: Thorsten Jordan Icon Schließen Schließen Am Tag nach der Stadtratssitzung informierten (von links) Detlef Däke (Quartiersbeirat), Professor Dr. Rudolf Hierl, Projektleiter Marius Jung, Katja Kaus (Referatsleiterin der Technischen Bauaufsicht der Stadt), Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und Stadtbaumeisterin Annegret Michler über die neuen Pläne für das Quartier „Urbanes Leben am Papierbach“ in Landsberg. Foto: Thorsten Jordan

Am Tag nach der Sitzung fand ein Pressegespräch statt. Auf Nachfrage unserer Redaktion sagte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, dass sie sich vorstellen kann, dass die Stadt als Betreiber des Kulturpavillons fungiert. Ob als Mieter oder in anderer Form müsse mit dem Investor verhandelt werden. Der Platz davor sei auch Teil der Kulturfläche, merkte Projektleiter Marius Jung an. Mit dem Start der Bauarbeiten, die wohl zwei Jahre dauern werden, sei frühestens im Herbst 2026 zu rechnen. Bis dahin sollen die gegenüber liegenden Baufelder bereits fertiggestellt sein. Bis zum Baubeginn des Hotelkomplexes werde auch die Wegeverbindung vom Herkomer-Steg zum Spöttinger Kreisverkehr geöffnet.

Es gibt einen Interessenten für den Supermarkt in den Spöttinger Höfen

Teil des künftigen Europaplatzes soll auch eine Gastronomie werden, die im aktuell entstehenden Baufeld Platz finden soll. Wie Marius Jung im Pressegespräch sagte, ist er positiv gestimmt, binnen des nächsten Jahres einen Pächter zu finden. Man habe einen in diesem Bereich tätigen Makler engagiert. Zur Gastronomie gehören rund 470 Quadratmeter Innenfläche und etwa 200 Quadratmeter Außenfläche. Aktuell befindet sich Jung in Gesprächen mit einem Interessenten für den in den Spöttinger Höfen vorgesehenen Supermarkt. Seien bislang die fehlenden oberirdischen Parkplätze (Kunden sollen in einer Tiefgarage parken) ein Problem für mögliche Nahversorger gewesen, sei dies in den laufenden Gesprächen kein großes Thema gewesen.

Zum Parken im neuen Stadtviertel hatte Marius Jung eine Neuigkeit zu berichten. Demnächst werden in der Tiefgarage unter den Spöttinger Höfen rund 70 öffentliche Parkplätze zur Verfügung gestellt. Die Parkgebühren seien etwas niedriger als die auf umliegenden Flächen. Dass aktuell Stellplätze für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden können, freut die Oberbürgermeisterin. „Wir wollen nicht, dass die Bewohner des Quartiers ihre Fahrzeuge in benachbarten Straßen abstellen.“

Am Pressegespräch nahm auch Quartiersbeirat Detlef Däke teil. Ihm gefallen die neuen Pläne, vor allem der Europaplatz. „Das ist attraktiver als zuvor.“ Er teilte unserer Redaktion auch mit, dass die Gründung eines Vereins der Anwohner geplant ist. „Nachdem die ersten Wohnungen im Sternradhaus Süd bereits vor vier Jahren bezogen wurden und mit der Fertigstellung der weiteren Bauabschnitte inzwischen rund 300 Familien im Quartier wohnen, möchten wir die Gemeinschaft stärken und mit eigenen Initiativen die Entwicklung des Quartiers begleiten.“