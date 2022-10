Hübschenried: "Auf der Bergerin" ist ein Paradies für Pflanzen und Tiere

Plus Ein Waldstück zwischen Entraching und Dießen liegt als ein sich selbst überlassenes Biotop für Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen. "Die Bergerin" ist jetzt auch offiziell Naturwald.

Ein wenig lässt ein leichtes Lüftchen die Blätter an den mächtigen Bäumen rascheln, ein paar Spechte hämmern ihr Hochgeschwindigkeitsstakkato. Die Fahrzeuge, die ununterbrochen auf der Straße zwischen Entraching und Dießen kreiseln, sind kaum mehr zu hören. Hohe, alte Bäume breiten ihre Kronen schützend über die nachwachsende Generation, die sich ihren Weg durch auf dem Waldboden liegende, abgestorbene Äste und tote, mit Moos überzogene Baumstammriesen suchen. Es ist erstaunlich ruhig und überdies etwas für Romantiker oder Nostalgiker, das Stück Wald mit dem Flurnamen "Auf der Bergerin" in der Nähe des Staatsguts Hübschenried.