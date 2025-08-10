Hunde und Menschen in Windach: Was sich in 75 Jahren geändert hat

Wer sich heutzutage zu Fuß fortbewegt, hat zumeist zwei Gründe hierfür: Man ist sportlich aktiv oder man hat einen Hund. Spätestens seit der Corona-Zeit scheint die Zahl dieser Vierbeiner deutlich zugenommen zu haben. Aber ist das tatsächlich so, oder eben nur gefühlt, also eine Frage der Wahrnehmung? Manchmal hilft der Blick in die Vergangenheit, um das zu beurteilen. Gerhard Heininger aus Windach hat diesen Blick: Als Gemeindearchivar ist er kürzlich auf zwei Hundelisten aus dem Jahr 1950 gestoßen, die in den damaligen Gemeinden Hechenwang und Windach geführt wurden. Zusammen mit Manfred Stagl hat er die interessantesten Erkenntnisse daraus zusammengefasst.

Die beiden halten zunächst fest, dass es 1950 kaum üblich war, dass ein Hund im Haus lebte. Windach und Hechenwang waren damals noch landwirtschaftlich geprägt. Die Hunde wurden in Zwingern oder an Laufleinen gehalten. Fast jeder Hund hatte ein eigenes Häuschen.

Fast die Hälfte der Tiere waren 1950 Schäferhunde

Das Windacher Verzeichnis des Jahres 1950 umfasst 85 Tiere, in Hechenwang (mit Achselschwang und Steinebach) waren im gleichen Jahr 44 Vierbeiner amtlich erfasst. Die seinerzeit in den beiden Gemeinden lebenden Hunde wurden ähnlich wie Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Hühner und Bienen vor allem als Nutztiere betrachtet. Das spiegelt sich in den Anteilen der jeweiligen Rassen wider. In einer Zeit, in der es noch keine Bewegungsmelder, Überwachungskameras und Alarmanlagen gab, waren vor allem Hof- und Wachhunde gefragt. So gab es unter den insgesamt 129 Hunden 59 Schäferhunde. Diese machten damit fast die Hälfte des gesamten Bestands aus. Auf dem zweiten Platz folgten 17 Dackel, die insbesondere für die Jagd auf Dachse und Füchse gezüchtet wurden. Die dritthäufigste Rasse stellten die 14 Pinscher dar, die man als Kutschenhunde oder wie Schnauzer (elf Tiere) gerne im Stall hielt, weil sie Ratten und Mäusen auflauerten. Die damals acht Foxterrier zählen zu den Jagd- und Begleithunden.

Neben 129 Hunden lebten im Jahr 1950 in beiden Gemeinden insgesamt 1387 Einwohner. Das bedeutet, dass es einen Hund pro 10,8 Personen gab.

1950 wurde pro Hund eine jährliche Gebühr von sechs Mark fällig

Beide Gemeinden erhoben 1950 auch bereits eine Gebühr, die heute der Hundesteuer entspricht. Sechs Mark (3,07 Euro) wurden damals pro Tier fällig, wobei Windach für Hunde, die noch nicht ein Jahr alt waren, eine 50-prozentige Ermäßigung gewährte, und Hechenwang für Hunde auf Einödhöfen einen 33-prozentigen Rabatt einräumte.

Die Hundesteuer beträgt im Jahr in Windach inzwischen 51 Euro pro Tier, das mehr als 16-fache. Sie ist damit gegenüber der Gebühr von 1950 etwas stärker gestiegen als die allgemeine Teuerung: Sechs Mark hatten damals eine heutige Kaufkraft von 35,74 Euro. Die etwas höhere Steuer hält viele Menschen jedoch nicht davon ab, sich einen Hund zu leisten. Aktuell werden im Steueramt der Gemeinde Windach (mit Schöffelding) 277 Hunde geführt. Das sind zwar deutlich mehr als im Jahr 1950, noch stärker ist freilich die Bevölkerung gewachsen. Daraus folgt, dass auf einen Hund inzwischen nicht mehr nur 10,8, sondern 13,8 Personen kommen. Im Vergleich zu 1950 kann also von einer Hundeschwemme keine Rede sein.

Hunde, die Mäuse und Ratten jagen, sind kaum mehr gefragt

Seit 1950 hat sich auch ein großer wirtschaftlicher und sozialer Wandel in der Gemeinde Windach vollzogen. Landwirtschaft mit Viehhaltung gibt es fast nicht mehr, entsprechend spielen die damals vorherrschenden Hunderassen kaum noch eine Rolle. Die Zahl der Schäferhunde ist von 59 auf sieben gefallen, was einem Anteil von nur noch 2,5 statt 45,7 Prozent entspricht. Auch Hunde, die im Stall Mäuse und Ratten vertilgen können, sind nur noch vereinzelt vorhanden, wie die jeweils zwei Pinscher und Schnauzer zeigen. Selbst die Zahl der Dackel hat sich von 17 auf acht mehr als halbiert. Wobei die Statistiken insgesamt nicht ganz vergleichbar sind: Während 1950 fast alle Hunde nach Rassen eingeteilt waren, werden in der aktuellen Liste 28 Prozent der Hunde als Mischlinge und Sonstige geführt.

Labrador-Hunde sind auch in der Gemeinde Windach derzeit am beliebtesten. Foto: Katja Sponholz/dpa-tmn (Symbolbild)

Heutzutage sind in der Gemeinde Windach Labrador-Hunde (21 Stück, das entspricht knapp acht Prozent des Gesamtbestands, dazu kommen noch vier Labradoodles, eine Kreuzung mit Pudeln) am beliebtesten, die vor allem als Familienhunde geschätzt sind. Ebenso verhält es sich mit den neun Golden Retrievers, zwölf Australian Shepherds und elf Border Collies.

Wie die Gesellschaft ist auch der Hundebestand in den vergangenen 75 Jahren deutlich vielfältiger geworden. Während sich 1950 die Zahl der Rassen in Windach und Hechenwang annähernd an zwei Händen abzählen ließ, finden sich in der heutigen Hundeliste etwa 75 Rassen - und davon sehr viele, die ursprünglich in anderen Ländern gezüchtet worden sind - vom Alaskan Malamute (ein Schlittenhund aus Alaska) bis zum Bolonka Zwetna, einem russischen Schoßhund.