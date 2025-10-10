Heute ist Welthundetag: „Für mich muss ein Hund nicht unbedingt ‚Sitz‘ oder ‚Platz‘ können.“

„Sitz, Platz und mach Männchen“, daran denken wohl die meisten, wenn es um Hundeerziehung geht. Oftmals stehen Gehorsam, gut sitzende Kommandos und ein braves Tier im Vordergrund. Die klassische Hundeschule ist dabei aber nicht für jeden Hund erfolgreich. Sünje Rußwurm hat das bei ihrer eigenen Hündin Elsa erlebt. „Sie hat nichts von dem mitgemacht, was ich gelernt habe. Sie war laut, fordernd, ängstlich und wild.“ Erst als Rußwurm begann, an ihrer persönlichen Verbindung zu Elsa zu arbeiten, wurde es leichter. Währenddessen habe sie erkannt, dass Problemhunde einfach nur Tiere mit Geschichten sind, die es zu verstehen gilt. Daran arbeitet sie nun auch mit anderen Hunden und ihren Besitzerinnen und Besitzern.

Die Hundetrainerin fordert von den Besitzerin echtes Interesse am Hund

Beim Coaching mit der gebürtigen Schleswig-Holsteinerin geht es darum, dass sich auch der Mensch hinterfragt: „Wo bin ich nicht klar? Wo bin ich nicht bei mir? Was spiegelt mir mein Hund gerade?“, lässt Rußwurm unter anderem fragen. Denn häufig beeinflusst das Verhalten und Erleben des Herrchens oder Frauchens das Haustier maßgeblich. „Ich hatte mal einen Klienten, der seine Frau auf tragische Weise verloren hat und tief in Trauer steckte. Und der Hund hat mitgetrauert.“ Nach dem Tod habe das Tier sehr aggressives Verhalten gezeigt, angefangen, Leute zu beißen und sei mit seinem Herrchen nicht mehr zusammen gekommen. Bei Rußwurm haben die beiden an der Trauer gearbeitet und daran, wieder aufeinander zuzugehen. „Das geht mit verschiedenen Übungen, bewusstes Spazieren gehen, zusammen meditieren, Liebesübertragung“, erzählt sie. Und vor allem: Echtes Interesse am Vierbeiner zeigen, das sende das Vertrauen aus, das der Hund laut der Trainerin benötigt, um sich sicher zu fühlen. Das bedeutet zum Beispiel stehenzubleiben und aktiv anzuschauen, was der haarige Begleiter beim täglichen Spaziergang auf dem Boden findet.

Kontakte mit Hundehaltern entstehen oft über die Sozialen Medien

Für diese andere Art der Unterstützung braucht es zunächst häufig keinen Präsenz-Termin. Hundekommunikation gehe am Telefon oder aus der Ferne, sagt die Wahl-Penzingerin. „Wie bei den Aborigines“, erklärt sie lachend. Die Hundetrainerin ist unter anderem über ihre Webseite www.fellschnack.de und unter der Mobilnummer 0151 56100234 zu erreichen. Das weiterführende Mensch-Hund-Coaching kann dann aber auch vor Ort, persönlich oder gar in ganzen Gruppen stattfinden. „So kann ich beide Seiten verstehen“, sagt sie. „Herzenswegbegleitung“ nenne sich das. Dass dieser Weg nicht für jeden etwas ist, weiß auch Rußwurm. Menschen, die offen sind für diese neue Art, ihren Tieren zu begegnen, finden sie meist über Social Media oder persönliche Weiterempfehlungen.

Sünje Rußwurm und ihre einstige „Problemhündin" Elsa blicken in die Ferne. Foto: Sünje Rußwurm

Aber ersetzt diese Herangehensweise die klassische Hundeschule? Das ist wahrscheinlich eine Glaubensfrage. „Manchen Menschen brauchen die Kontrolle“, ergänzt die gelernte Hotelbetriebswirtin. Doch sei das Vertrauen zwischen Mensch und Tier stark, so höre der Hund automatisch besser. „Denn ich würde mich ja auch nicht gerne neben eine Pfütze auf einen dreckigen Steinweg legen, nur weil jemand ‚Platz‘ ruft.“ Wenn der Hund allerdings weiß, dass sein Mensch das Beste für ihn im Sinn hat, kooperiert er eher, ist sich die Hundetrainerin sicher. Eine konventionelle Hundeschule kommt für sie nicht mehr infrage. „Tiere sind Begleiter auf Augenhöhe. Keine Objekte, die wir trainieren.“ Für sie ist es ein großes Missverständnis in der klassischen Hundeerziehung, dass der Mensch alles im Griff haben sollte und der Hund zu funktionieren hat. Am Ende geht es aber nicht um richtig oder falsch, sondern darum, was funktioniere, so die unkonventionelle Hundetrainerin: „Doch für mich muss ein Hund nicht unbedingt ‚Sitz‘ oder ‚Platz‘ können.“