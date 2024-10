In der Zeit von Samstagabend, 28. September, bis Dienstagabend, 1. Oktober, entwendeten bislang unbekannte Täter Altmetall im Wert von mehreren tausend Euro von einem Firmengelände in der Gewerbestraße Nord in Hurlach. Die Polizei Landsberg bittet um Hinweise zu den Tätern und deren Fahrzeug unter 08191/9320. (AZ)

