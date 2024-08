Wie die Polizei mitteilt, trafen Beamte am Montagabend vier Personen aus Augsburg, im Alter zwischen 22 und 23 Jahren, in einem Naturschutzgebiet am Lech, Höhe Kolonie Hurlach. Sie hatten Angelutensilien bei sich und zudem ein Feuer entzündet. Eine Erlaubnis zum Angeln hatten sie jedoch nicht eingeholt. (AZ)