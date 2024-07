Betrunkener Fahrer in Hurlach gestoppt

Am frühen Sonntagabend, 28. Juli, gegen 18 Uhr hielt eine Streife der Polizei Landsberg einen 37-jährigen Autofahrer aus dem nördlichen Landkreis Landsberg an. Die Beamten bemerkten, dass der Mann nach Alkohol roch, weshalb sie einen Atemalkoholtest durchführten. Der Test zeigte fast 1,5 Promille an. Daraufhin ordneten die Polizisten eine Blutentnahme an und nahmen den Führerschein des Mannes in Verwahrung. (AZ)

