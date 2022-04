Hurlacher Bürger sollen Wasser sparen: So kommt der Aufruf an

Plus Weil der Grundwasserspiegel immer weiter sinkt, appelliert Hurlachs Bürgermeister Andreas Glatz, Wasser zu sparen. Das kommt im Ort gut an und auch das Fernsehen wird auf die Aktion aufmerksam.

Auf ein Mal ist Hurlachs Bürgermeister Andreas Glatz in den überregionalen Medien ein gefragter Interviewpartner – zwei Mal war er sogar im Fernsehen live auf Sendung. „Langsam wird es ein bisschen viel, ich komme kaum noch zu meiner eigentlichen Arbeit“, sagt Glatz auf LT-Nachfrage. Der Hype um Glatz hat einen Grund: Wie berichtet, forderte der Rathauschef der rund 2000-Einwohner-Gemeinde mit einem Flyer dazu auf, Wasser zu sparen.