Hurlach

15:37 Uhr

Der Hurlacher Zwergenstadl ist offiziell eingeweiht

Das Kita-Personal und Familien feierten die Einweihung der Kinderkrippe Zwergenstadl in Hurlach.

Plus Der Umzug der Kinderkrippe ist vollzogen. Der Neubau ist der teuerste Hochbau in der Geschichte Hurlachs. Die Heranwachsenden haben nun mehr Platz zum Lernen und Toben.

Von Romi Löbhard Artikel anhören Shape

Vor einigen Wochen bereits konnte der jüngste Hurlacher Nachwuchs gemeinsam mit Erzieherinnen und Betreuerinnen – und unter tatkräftiger Mithilfe vieler Eltern in seine neue Bleibe in der Angerstraße umziehen. Mit Einweihung und großem Fest wurde die Kinderkrippe „Zwergenstadl“ jetzt offiziell ihrer Bestimmung übergeben.

Die Krippenkinder waren bisher im Gebäudekomplex Rathaus/Kindertagesstätte Farbenfroh betreut worden. Im Jahr 2011 hatte das Haus einen Anbau für eine Krippen- und eine zusätzliche Kindergartengruppe bekommen. Damit hatte die Kita Farbenfroh ab September 2011 insgesamt 75 Kindergarten- und 15 Krippenplätze. Der Platzbedarf stieg, die Räume waren schnell wieder zu eng. Derzeit werden in Hurlach 120 Kindergartenkinder in fünf Gruppen und 27 Krippenkinder in zwei Gruppen betreut. Mit dem Neubau habe die beengte Situation bei der Kindertageseinrichtung „Farbenfroh“ entzerrt werden können, sagte Hurlachs Bürgermeister Andreas Glatz bei der Eröffnung. Zusätzlich sei das Gebäude bewusst größer, für drei Gruppen mit Plätzen für 39 Krippenkinder konzipiert worden, um nicht schon bald wieder erweitern zu müssen. Sie sehe den Umzug mit einem lachenden und einem weinenden Auge, meinte Gisela Schmittner, pädagogische Leitung der Kita Farbenfroh. „Weinend, weil liebe Kolleginnen jetzt nicht mehr bei uns im Haus sind und lachend, weil wir endlich mehr Platz haben.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen