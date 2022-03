Der SV Hurlach muss seine Jubiläumsfeier verschieben

Plus Der SV Hurlach besteht seit 75 Jahren und ist mit seinem breiten Angebot ein zentraler Ankerpunkt im gesellschaftlichen Leben der Gemeinde. Warum die Feiern zum Jubiläum erst im kommenden Jahr stattfinden.

Auf der handgeschriebenen Gründungsurkunde vom 6. März 1947 sind 71 Mitglieder vermerkt – 61 Männer und zehn Frauen. „Die Menschen der Nachkriegszeit hatten sicher das Bedürfnis, wieder unbeschwert zusammenzukommen“, sagt Claudia Stähle, die seit vier Jahren die Vorsitzende des SV Hurlach ist. Vor 75 Jahren hat alles begonnen: Der damalige Vorsitzende Anselm Weihrather bat persönlich beim von der US-amerikanischen Kontrollregierung eingesetzten Landrat Otto Gerbl um Genehmigung.