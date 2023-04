Dieb stiehlt Leergut aus einem Carport

Die Polizei Landsberg hat es am Wochenende mit kuriosen Anzeigen zu tun. Ein Mann wird frühmorgens dabei gefilmt, wie er Pfandflaschen stiehlt.

Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert: Ein Dieb scheint sich diese Redewendung zu sehr zu Herzen genommen zu haben, wie der Polizeibericht der PI Landsberg zeigt.

Denn am Samstag, 8. April, gegen 5.40 Uhr morgens betrat ein bis dato unbekannter Mann ein Grundstück in Hurlach und entwendete aus einem dortigen Carport Leergut im Wert von in etwa sieben Euro. Ob der Mann bei seiner Tatbegehung gestört wurde, ist nicht bekannt.

Der Täter wurde bei dem Diebstahl durch die Überwachungskameras des Eigentümers gefilmt. Die Auswertung der Aufzeichnungen dauert an. (AZ)

