Hurlach

vor 31 Min.

Hurlach löst eine Hilfswelle für die Ukraine aus

Plus In der Lechraingemeinde wird eine große Hilfsaktion für die Ukraine gestartet. Auch der Verein "Jugend mit einer Mission" unterstützt und nimmt erste Flüchtlingsfamilien auf Schloss Hurlach auf.

Von Romi Löbhard

Geschäftiges Treiben an und in der Sport- und Kulturhalle in Hurlach: Politische Gemeinde, Feuerwehr und der im Schloss ansässige gemeinnützige Verein „Jugend mit einer Mission JmeM“ sammeln dringend benötigte Hilfsgüter für die ukrainische Bevölkerung, für Menschen, die sich noch in dem vom Krieg gebeutelten Land aufhalten. Dafür wurden in den vergangenen Tagen Flyer verteilt, auf denen das Benötigte konkret genannt war. Und so liefern Hilfsbereite aus der Umgebung Babynahrung und Windeln sowie Dosengerichte für Erwachsene an. Helfer haben bereits die Apotheken im Umkreis abgeklappert nach Medikamenten gegen Schmerzen und Erkältungskrankheiten bei Kindern und Erwachsenen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen