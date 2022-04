Hurlach: Polizei geht massiv gegen Tuningszene vor

Eine Tankstelle bei Hurlach ist beliebter Treffpunkt für die Fahrer von getunten Autos. Bei einem Treffen stellt die Polizei etliche Verstöße fest.

Wieder einmal hat die Tuning- und Autoposerszene die Polizei Landsberg beschäftigt: Wie am Mittwoch, 20. April, im Polizeibericht mitgeteilt wurde, gab es am vergangenen Karfreitag im Bereich Hurlach ein größeres Treffen. Die Polizei stellte vor Ort etliche Verstöße fest.

In den sozialen Netzwerken war im Vorfeld für den „Car“-Freitag geworben worden. Unter anderem wurde für 15 Uhr als Ziel eine Tankstelle an der B17 bei Hurlach gewählt. Nachdem sich der Tankstellenpächter an die Polizei gewendet hatte, wurden dort etwa 80 Fahrzeuge festgestellt und teilweise einer Kontrolle unterzogen. Dabei konnte bei mehr als zehn Fahrzeugen aufgrund technischer Veränderungen das Erlöschen der Betriebserlaubnis festgestellt werden. Ein Fahrzeug wurde sichergestellt und einem Gutachter vorgeführt. Ein weiterer Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, so die Polizei.

Die Polizei warnt die Fahrerinnen und Fahrer

"Die Gefahren, die zum Beispiel durch den Einbau nicht zugelassener oder falscher Fahrzeugteile oder deren unsachgemäßen Einbau entstehen, werden häufig unterschätzt. Technische Defekte, Verschlechterungen im Fahr- oder Bremsverhalten, wie im schlimmsten Fall auch schwere Unfälle mit Toten und Verletzten, können die Folge sein", heißt es in einer Pressemitteilung.

Starke, andauernde oder sich wiederholende Belästigungen der Anwohner durch Lärm, Donuts, Burnouts etc. seien nicht hinnehmbar. Zudem können beliebte Treffpunkte, zum Beispiel Firmenareale oder Tankstellen-Parkplätze, oft durch die vielen Autos nicht mehr ihrem Zweck nach genutzt werden. (lt)

Lesen Sie dazu auch