Hurlacher Familien wehren sich gegen den Bau einer PV-Anlage

Plus Der Gemeinderat beschließt, PV-Anlagen im nördlichen Bereich der Hurlacher Flur zu bauen. Der "Solarpark Kolonie" steht bereits seit längerer Zeit in der Kritik.

Von Romi Löbhard

Der Gemeinderat Hurlach hat für die Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde und die Neuaufstellung eines Bebauungsplans „Solarpark Kolonie“ Aufstellungsbeschlüsse gefasst. Beide Abstimmungen waren einstimmig, es gab keine Gegenstimme, lediglich beim Bebauungsplan eine Enthaltung wegen persönlicher Beteiligung. So weit, so gut.

Doch das Vorhaben im nördlichen Bereich der Hurlach Flur steht seit längerer Zeit in der Kritik. Dort befinden sich zwei Anwesen mit Wohnhäusern. Die Familien hatten zur Bürgerversammlung im vergangenen November bereits einen Antrag eingereicht, in dem gefordert wurde, dass die Gemeinde für Photovoltaik-Anlagen 150 Meter Abstand zur nächsten Wohnbebauung festlegt. Das war nach eingehender Diskussion ebenfalls einstimmig abgelehnt worden. Darauf folgte ein erneuter Antrag, dieses Mal auf eine Einzellösung – 150 Meter Abstand nur für den Bereich in der Kolonie. Dieser ist laut Christina Mösl, Sprecherin der betroffenen Familien, bisher nicht behandelt worden. Stattdessen wurden jetzt, nach erneuter eingehender Diskussion, Aufstellungsbeschlüsse gefasst.

