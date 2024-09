Am Dienstag gegen 11.20 Uhr ist ein Wohnmobil im Hof eines Einfamilienhauses in der Iglinger Straße in Hurlach vollständig ausgebrannt. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache aus.

Laut Polizeibericht geriet ein daneben geparkter Pkw ebenfalls in Brand und wurde ebenfalls total zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. (AZ)