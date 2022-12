In Hurlach entwickelt sich eine ganze Menge

Bei der Bürgerversammlung blickt Hurlachs Gemeindechef Andreas Glatz auf viele Projekte zurück. Auch gibt er eine ganz aktuelle Entscheidung bekannt.

Die erste Bürgerversammlung der aktuellen Wahlperiode, die im Mai 2020 mit fünf neuen Gemeinderäten und einem neuen Bürgermeister startete – da sammelt sich doch einiges an. Entsprechend viel gab es auch in Hurlach aus der Gemeinderatsarbeit der vergangenen zwei Jahre zu berichten. Bürgermeister Andreas Glatz hatte für die Versammlung im Haus der Begegnung eine Präsentation mit 140 Folien vorbereitet. Was bei dieser Ankündigung zunächst wie eine Drohung wirkte, erwies sich im Verlauf des Abends als hervorragendes Mittel, den Bürgermeisterbericht übersichtlich und knapp zu gestalten.

Das Interesse war groß, der Saal des Seniorenbereichs war voll besetzt. Hurlach ist laut Statistik eine nach wie vor junge, moderat wachsende Gemeinde. Glatz konnte im Juli 2020 den 2000. Einwohner, genauer eine Bürgerin, begrüßen. Mittlerweile gibt es bereits mehr als 2100 Hurlacher. Das Durchschnittsalter ist mit rund 39 Jahren nach wie vor weit unter dem Landesdurchschnitt.

Gebühren für Wasser und Abwasser erhöht

Wasser und Abwasser waren erstes Thema bei den kommunalen Pflichtaufgaben. Hier waren ganz aktuell, bei der Gemeinderatssitzung kurz vor der Bürgerversammlung, die Gebühren angepasst worden. Die Grundgebühr für die Wasserversorgung wurde um zwölf auf 60 Euro pro Jahr erhöht. Pro Kubikmeter Trinkwasser werden 1,42 Euro (bisher 1,20 Euro) fällig. Die Kanalgebühr pro Kubikmeter wurde auf 1,60 Euro (vorher 1,40 Euro) festgesetzt.

Diese Preise gelten für die kommenden zwei Jahre. Aus dem Wasserzweckverband berichtete der Bürgermeister, dass ein neuer Hochbehälter in Planung ist, der es möglich mache, dass kein Wasser mehr zugekauft werden muss. Seitens des Abwasserzweckverbandes sei eine Berauchung des Kanalnetzes vorgesehen, weil zu viel Fremdwasser eingeleitet werde. So komme bei Regen die bis zu sechsfache Menge an Abwasser bei der Kläranlage an.

Etliche Projekte in Hurlach wurden in den vergangenen zwei Jahren abgeschlossen

Etliche Projekte konnten in den vergangenen zwei Jahren abgeschlossen werden. Glatz nannte die Nordumgehung, die sich Hurlach nach Abzug von Fördermitteln, knapp 600.000 Euro kosten ließ. Ebenfalls abgeschlossen ist die Erweiterung des Feuerwehrhauses für knapp 900.000 Euro. Entstanden sei eine weitere Fahrzeuggasse plus Schulungsraum und Atemschutzwerkstatt. Hier lobte der Bürgermeister die hervorragende Zusammenarbeit der Feuerwehren innerhalb der VG. Mit Fördermitteln aus dem Topf der ILE Lech-Wertach seien verschiedene Kleinprojekte umgesetzt worden. Glatz nannte unter anderem Bäume und Sitzgelegenheiten am Freizeitsee sowie generell die Erneuerung vieler Ruhebänke auf Hurlacher Flur.

Das Baugebiet "Keltenfeld III" ist abgeschlossen, alle Bauplätze vergeben. Die Erweiterung wird laut Bürgermeister derzeit geprüft, die Bodenrichtwerte für Bauland liegen bei 550 Euro pro Quadratmeter. Ebenfalls geprüft werde eine weitere Ausweisung von Gewerbeflächen. Ein vor dem Abschluss stehendes Projekt ist der Neubau einer Kinderkrippe, als Start mit zunächst zwei Gruppen ist der März 2023 geplant. Im September dann soll eine dritte Gruppe einziehen können. Bereits länger ist auch die Neugestaltung des Friedhofs in der Diskussion. Ein Teil der Maßnahmen ist bereits umgesetzt.

Auslagerung des Sportgeländes bleibt weiter ein Thema

Noch länger wird über die Auslagerung des Sportgeländes an die Sport- und Kulturhalle diskutiert. Hier gebe es eine Umfrage unter der Jugend, Arbeitskreis und Sportverein erarbeiten laut Bürgermeister gemeinsam mit dem Planer zukünftige Entwicklungen. Aktuelles Thema Blackout: Hier diene das Feuerwehrhaus als erste Anlaufstelle. Bereits angeschafft seien, so Glatz, ein Zapfwellengenerator und ausreichend Diesel für diese Notstromversorgung worden. Weitere Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.

Und wo drückt die Hurlacherinnen und Hurlacher der Schuh? Ein Bürger fragte, wem die E-Ladestation vor dem Haus der Begegnung nütze. Hurlacher würden ihr Auto doch kaum da laden, und Auswärtige kämen hier eher nicht vorbei. Glatz begründete die Installation unter anderem mit dafür generierbaren Fördermitteln. Kritisiert wurde auch die Verkehrssituation an der Kreuzung Bahnhofstraße/Meitinger Straße. Viele Autofahrer beachteten den Fußgängerüberweg nicht, wurde bemängelt, dabei könne es zu gefährlichen Situationen kommen. Aus der Versammlung wurde die Forderung nach Geschwindigkeitsmessungen laut.

Gefährliche Verkehrssituation angeprangert

Zwei Familien aus Hurlach Kolonie Nord stellten den Antrag, dass auf den an ihre Liegenschaften angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen keine Photovoltaik-Freiflächenanlagen entstehen sollen. Im Gemeinderat hatte es dazu eine Bauvoranfrage gegeben. Dazu sagte der Bürgermeister, eine Verhinderung sei schwierig, da die Hurlacher Flur "benachteiligtes Gebiet" sei und entsprechend PV-Anlagen nicht nur gebaut, sondern auch gefördert werden können. Im Übrigen stehe bisher nicht fest, ob die Bauvoranfrage weiterverfolgt werde.