Die Polizei nennt nach den Festnahmen in Hurlach und Kaufering Details

Zwei junge Männer werden in Kaufering bei einer Messerattacke verletzt. Am Mittwoch nimmt die Polizei im Zusammenhang mit der Tat drei Personen fest.

Am Mittwoch haben größere Einsätze der Polizei in Hurlach und Kaufering für Aufsehen gesorgt. Nun äußert sich das Präsidium Oberbayern Nord in einer Pressemitteilung zu den Hintergründen. Demnach hat die Kripo Fürstenfeldbruck intensive Ermittlungen durchgeführt, nachdem vergangene Woche zwei junge Männer mit Stichverletzungen im Krankenhaus behandelt werden mussten. Am Mittwoch erfolgte die Festnahme von drei Tatverdächtigen.

In der Nacht auf Donnerstag, 18. April wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich in der Notaufnahme eines Krankenhauses zwei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren eingefunden hätten. Beide seien offenbar durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernahm die Ermittlungen übernommen. Offenbar waren die Opfer in Kaufering gezielt angegriffen und verletzt worden. Die nach intensiven Erhebungen gesammelten Erkenntnisse der Kripo begründeten einen dringenden Tatverdacht gegen ein Brüderpaar im Alter von 20 und 28 Jahren.

Drei Männer sitzen nun in Untersuchungshaft

Die Staatsanwaltschaft Augsburg beantragte daraufhin laut Polizeibericht einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes gegen den 20-Jährigen sowie des Verdachts der Beihilfe gegen den 28-Jährigen, der jeweils durch den zuständigen Richter erlassen wurde. Im Rahmen gezielter Wohnungsdurchsuchungen konnten die Brüder am Mittwoch mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften in Kaufering und Hurlach festgenommen werden. In diesem Zusammenhang ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Tatbeteiligung durch eine weitere Person. Der 32-jährige Mann aus dem Landkreis Landsberg konnte noch am Mittwochabend festgenommen werden.

Alle drei Tatverdächtigen wurden am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der jeweils die Untersuchungshaft anordnete. Sie wurden an Justizvollzugsanstalten überstellt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei, insbesondere hinsichtlich des Tatmotivs, dauern dem Pressebericht zufolge an. (AZ)

