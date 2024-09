Motorradfahrer stürzt und wird leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntagnachmittag gekommen. Gegen 15.15 Uhr befuhr laut Polizei ein 24-jähriger Motorradfahrer die Kreisstraße zwischen Obermeitingen und Hurlach. Aufgrund eines vor ihm abbiegenden Autos musste er verzögern, wobei aufgrund ungeklärter Ursache das Hinterrad blockierte.

Daraufhin kam er nach rechts von der Straße ab und stürzte. Zu einem Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt, an seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro, so die Polizei. (AZ)