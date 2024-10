Musikverein Hurlach freut sich über gelungenes Tennenfest und Hilfe

Das 45. Hurlacher Tennenfest lockte zahlreiche Besucher und Besucherinnen an und war aus Sicht des veranstaltenenden Musikvereins ein voller Erfolg. Besonders stolz ist der Verein, dass nicht nur Musiker, sondern auch viele Dorfbewohner, seit Jahren tatkräftig unterstützen. „Ohne diese gemeinschaftliche Anstrengung wäre das Fest in dieser Form nicht möglich“, teilt der Verein mit.

Für die Mitglieder des Musikvereins war das Wochenende jedoch nicht nur feierlich, sondern auch herausfordernd. An drei Tagen gaben die Sänger alles. Manche Musiker standen sogar vier Tage hintereinander auf der Bühne. Am Dienstagmorgen war dann Schluss. Während die letzten Gäste am Vortag das Fest verließen, kehrten die Helfer die Tenne und räumten den Schlosshof. (AZ)