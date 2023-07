Polizei rückt bei Party in Hurlach wegen zwei Körperverletzungen an

Ihr Verhalten bei einer Party am Hurlacher Baggersee hat für zwei junge Männer aus dem Landkreis Landsberg Konsequenzen. Einer beleidigte zudem Polizeibeamte.

Die Veranstaltung "Sound am See" in Hurlach beschäftigte am Sonntagmorgen auch die Polizei Landsberg. Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, mussten Beamte um 2 Uhr und um 2.30 Uhr wegen Körperverletzungen anrücken. Zunächst attackierte ein 19-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis Landsberg einen anderen Gast.

20-Jähriger aus Kaufering verletzt Ordner

Im anderen Fall wurde ein aggressiver 20-jähriger Kauferinger von Sicherheitsmitarbeitern des Festplatzes verwiesen. Er beleidigte das Personal und verletzte Ordner. Bei der Aufnahme der Anzeige beleidigte der Mann zudem die eingesetzten Polizeibeamten. Gegen ihn wurden Verfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. (AZ)

