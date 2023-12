Hurlach

vor 18 Min.

Winterzauber und Wohltätigkeit in Hurlach

Plus Die zweite Auflage der Winterweihnacht verspricht Genuss und Gemütlichkeit für einen guten Zweck. Ein Projekt, das weit über den Verkauf von Weihnachtsdekoration hinausgeht.

Von Romi Löbhard Artikel anhören Shape

Die Hurlacher Winterweihnacht geht in die zweite Runde. Nach dem überragenden Erfolg im vergangenen Jahr, als sich gefühlt die gesamte Dorfbevölkerung von der neuen Veranstaltung angesprochen gefühlt hatte, lädt die Kommune als Veranstalter am Samstag, 16. Dezember ab 15 bis 22 Uhr erneut zum vorweihnachtlichen Treff. Im Hof von Getränke Kössing werden von der Gemeinde Buden im Halbrund aufgestellt, die Hurlachern mit besonderen Angeboten oder auch als Präsentation ihres Betriebs zur Verfügung stehen. „Wir haben heuer die Angebote, was Essen und Getränke betrifft, breiter gestreut, auf mehrere Schultern verteilt“, sagt Bürgermeister Andreas Glatz über den Abend, an dem auch der Benefizgedanke nicht zu kurz kommt und der sich im Übrigen nicht nur auf den Hof mit den Buden beschränkt.

Auch die Kronwetterstraße und das Haus der Begegnung gegenüber sind einbezogen. Die Straße ist für Fahrzeuge gesperrt und im Haus der Begegnung steht den Marktgästen der den Vorschriften entsprechende Sanitärbereich zur Verfügung. Zusätzlich halten dort die Senioren den Veranstaltungsraum offen – als eine Art Wärmestube. Kurz nach Markteröffnung haben Kindergartenkinder ihren Auftritt. Zwischendurch können winterlich-weihnachtliche Lesungen besucht werden, zu denen das Büchereiteam in die Räume der Gemeindebücherei einlädt. Ein festlich herausgeputzter Weihnachtsengel schaut vorbei und nimmt gern kindliche Wunschzettel und -briefe entgegen. Später sorgt die Jugendblaskapelle für musikalische Umrahmung und Unterhaltung.

