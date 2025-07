30-jähriges Jubiläum der Tennisplätze Igling

Das letzte Wochenende im Juni feierte unser Tennisverein das 30-jährige Bestehen der Tennisanlage mit einem kleinen Fest. Bei strahlendem Sonnenschein sorgten die Gäste für eine ausgelassene Stimmung. Trotz der Freude über das Jubiläum war die Anzahl der geladenen Gründungsmitglieder leider etwas überschaubar. Doch die, die gekommen waren, wurden mit einer Show belohnt, die niemand so schnell vergessen wird: Ein spektakulärer Kampf zwischen unserem ältesten ehemaligen Mitglied, Rudi Pecka und unserem Bürgermeister Günter Först, der ebenfalls Gründungsmitglied unseres Tennisvereins ist und vor 30 Jahren auch Vorstand vom Sportverein Igling war. Die beiden Kontrahenten gaben ihr Bestes, aber am Ende war es Rudi, der... nun, das ist eine Geschichte für sich! Insgesamt war es ein toller Tag, der uns allen in Erinnerung bleiben wird.

