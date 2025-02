35 Jahre Dirigent

In einer kleinen Feierstunde ehrten die Mitglieder des Iglinger Männerchores ihren Dirigenten Günter Först und überreichten ein Präsent. Bereist 35 Jahre leitet Günter Först ehrenamtlich und mit viel Idealismus und Freude den Iglinger Männerchor. Viele private Feste oder öffentliche Auftritte waren in den 35 Jahren zu organisieren und umzusetzen. Vor allem mit schwäbisch, bayerischen Heimat- und Volksliedern erfreut der Männerchor seine Zuhörer. Natürlich freuen sich Dirigent Först und die Mitglieder des Männerchores über jedes neue Mitglied, damit in Iglinger auch weiterhin ein Männerchor weiter bestehen kann und zu hören ist.

