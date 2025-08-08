500-Euro-Spende übergeben

Das Regens-Wagner-Zentrum in Holzhausen war der auserkorene Ort für die Spendenübergabe seitens der Azubi-Firma Junior Group von RATIONAL AG: Die beiden Auszubildenden Nina Antonia Geisler und Pascal Brauße kamen zusammen mit ihrem Ausbilder Daniel Goller (Geschäftsführer und Ausbildungsleitung der RATIONAL Ausbildungsgesellschaft mbH), um den symbolischen Spendenscheck zugunsten der Regens-Wagner-Förderstiftung an Vorstandsmitglied Sr. Antonia Stegmiller zu übergeben. Diese bedankte sich sehr herzlich für den großzügigen Beitrag, der Mitmenschlichkeit und Solidarität für Menschen mit Behinderung zum Ausdruck bringe. Denn die Aufgabe der Förderstiftung bestehe darin, Projekte zu unterstützen, die die Lebensqualität von Menschen mit Behinderung bei Regens Wagner erhöhen, beispielsweise therapeutisches Reiten oder die Ausstattung einer Wohnung mit einem Patientenlifter.

Im Anschluss an das Pressefoto kam es mit Gesamtleiter Matthias Albrecht von Regens Wagner Holzhausen zu einem angeregten Austausch. Dabei wurde deutlich, dass beide Seiten großen Wert auf die seit Jahrzehnten bestehende gute Zusammenarbeit legen. In Zukunft, so die einhellige Überzeugung, werde dieser Kontakt weiter intensiviert, etwa durch Besuche der RATIONAL-Azubis in den Magnus-Werkstätten oder durch Sozialprojekte bei Regens Wagner Holzhausen.

Die Junior Group Azubifirma bereitet Azubis und dual Studierende auf ihre späteren Rollen bei RATIONAL vor: In der von ihnen selbst geleiteten Firma erlernen sie unternehmerisches Denken und eigenverantwortliches Handeln, sie erleben, wie technische und kaufmännische Inhalte ineinandergreifen müssen - unter realistischen Rahmenbedingungen. Das Produkt der Junior Group ist der Holzkohlegrill „FIRE“. Er wurde gänzlich von den Azubis entworfen, geprüft, hergestellt und für den Verkauf innerhalb der RATIONAL-Mitarbeiterschaft vorbereitet. Der generierte Überschuss wird als Spende für karitative Zwecke weitergegeben.

