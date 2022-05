Igling

Archäologie in Igling: Was alles im Boden schlummert

Am Nassenwang sucht Stefan Mühlemeier nach archäologisch wertvollen Funden aus der Römerzeit.

Plus In Igling wird das Gewerbegebiet erweitert und am Nassenwang entstehen neue Bauplätze. Auf der Fläche des neuen Wohngebiets sind derzeit allerdings die Archäologen aktiv.

Von Romi Löbhard

Es ist nicht zu übersehen: Die Gemeinde Igling wächst. Derzeit sind zwei größere Projekte am Werden. Das ist einmal die Erweiterung des Gewerbegebiets an der Kauferinger Straße. Projekt Nummer zwei ist das Wohnbaugebiet Nassenwang am Nordende von Unterigling. Vor Kurzem fand für beide Projekte der Spatenstich statt.

