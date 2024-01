Auto fliegt bei Unfall in Igling durch die Luft

In Igling fährt eine Frau aus dem Landkreis Ostallgäu auf den Kreisverkehr auf und hebt ab. Die Polizei äußert sich zur vermuteten Unfallursache.

Eine 52-jährige Frau aus dem Landkreis Ostallgäu hat am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr in Igling die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Wie die Polizei Landsberg mitteilt, konnte sie "vermutlich aufgrund eines Schwächeanfalls" nicht mehr reagieren. Sie fuhr von Erpfting kommend auf den Kreisverkehr auf und hob ab. Laut Polizei kam das Fahrzeug 15 Meter weiter zum Stehen. Die Fahrerin wurde ärztlich versorgt. Am Fahrzeug sowie einem angrenzenden Anwesen und am Kreisverkehr entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. (AZ)

