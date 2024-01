Autofahrer ist zu schnell und kommt auf der B17 ins Schleudern

Bei einem Unfall auf der B17 bei Igling richtet ein Autofahrer großen Schaden an. Er selbst bleibt unverletzt.

Am Sonntagvormittag hat sich auf der B17 bei Igling ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem hoher Sachschaden entstanden ist.

Wie die Polizei meldet, befuhr ein 56-Jähriger aus Gersthofen gegen 10.40 Uhr die B17 mit seinem Wagen in Richtung Augsburg. Auf gerader Strecke auf Höhe Igling kam er aufgrund der an die Schneeglätte nicht angepassten Geschwindigkeit mit seinem Auto ins Schleudern. Der Wagen rutschte nach links in die Mittelschutzplanke und von dort über die gesamte Fahrbahn in die rechte Schutzplanke, wo er stehen blieb.

Bei dem Unfall wurde das Fahrzeug rundherum erheblich beschädigt. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf über 20.000 Euro. (AZ)

