Autofahrer übersieht Radfahrer im Kreisverkehr bei Igling

Ein Autofahrer übersieht einen Radfahrer. Der stürzt und muss ins Klinikum nach Landsberg gebracht werden.

Ein Verletzter und ein Sachschaden von rund 2500 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagnachmittag im Kreisverkehr zwischen Erpfting und Igling ereignet hat.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein 72-Jähriger aus Würzburg mit seinem Pkw durch den Kreisverkehr und übersah danach einen vor ihm fahrenden Radfahrer aus Untermeitingen. Der Wagen erfasste das Fahrrad und der 66-jährige Radfahrer stürzte so schwer, dass er ins Klinikum nach Landsberg gebracht werden musste. Sowohl am Fahrrad als auch am Auto des Unfallverursachers entstand Sachschaden. (AZ)

